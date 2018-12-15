Сотрудники ANSA проверили агентов, использующих опасные химикаты

Сотрудники ANSA провели контрольные проверки среди потребителей и продавцов пестицидов 1 и 2 категории токсичности в отношении соблюдения положений действующего законодательства. Были проверены 450 экономических агентов из 1 103, использующих продукты повышенной токсичности.

Общее требование к агентам – ведение в специальном реестре учёта покупателей (профессиональных пользователей) фитосанитарных продуктов 1 и 2 категории токсичности. Также были проверены запасы пестицидов: из 450 агентов вещества 1 и 2 категории токсичности были зарегистрированы только у 82.

В результате проверок сотрудники ANSA изъяли из продажи 145 кг Вальсафида с истёкшим сроком годности, временно приостановили продажу 1500 кг таблеток Фосминий (до замены ярлыков на упаковке в соответствии с законодательством).

Шесть экономических агентов были оштрафованы на 13 000 леев. Штрафные суммы были уплачены в течение 72 часов.