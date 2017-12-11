Сотрудники админсовета и цензоры «Аpă-Canal Chișinău» самовольно выписали себе пособия и компенсации на 1,3 миллиона леев

Об этом говорится в ответе Финансовой инспекции Республики Молдова на имя депутата ПСРМ Богдана Цырди, подавшего запрос.

В документе, в частности, отмечается, что в период с 2016 по 2017 годы в нарушение закона и подтверждающих факт трат документов, понесенных сотрудниками предприятия, членам Административного совета «Аpă-Canal Chișinău», а также Комиссии цензоров были необоснованно выплачены триместриальные компенсации на общую сумму в 1 миллион 278 тысячи леев. Так, в 2016 году члены Административного совета получили компенсации на сумму 586,1 тысячи леев, а члены Комиссии цензоров — 178,2 тысячи леев. В этом году членам Админсовета были присвоены компенсации на сумму в 463,8 тысячи леев, а членам Комиссии цензоров — 50,4 тысячи леев.

Вопиющее беззаконие прокомментировал на своей странице в соцсети председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан.

— Apă-sCan(d)al. Муниципальное предприятие. 1 миллион 300 тысяч леев — на триместриальные компенсации. В период с 2016 по 2017 годы необоснованно для членов совета и Комиссии цензоров предприятия — людей, которые ничего не делают. Уважаемые жители муниципия, нас всех считают за дураков. Те, кто получают эти компенсации, требуют повышение тарифа на воду, — написал он.

Он также подтвердил позицию ПСРМ по этому вопросу.

— Тотальный аудит муниципальных предприятий, пересмотр в срочном порядке членов административных советов, транспарентные назначения на должности и публичная деятельность этих органов, а также самих муниципальных предприятий, — подытожил Чебан.