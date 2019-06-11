Сотрудника ЖДМ и его жену поймали с поличным на краже топлива (ФОТО)

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Сотрудники пограничной полиции на участке “Брынза” получили информацию о том, что двое неизвестных совершают незаконные действия в пограничной зоне. Злоумышленников задержали у железной дороги в момент, когда им сбрасывали с локомотива 14 ёмкостей с дизельным топливом.

Инцидент произошёл в конце прошлой недели. Пограничники заметили транспортное средство, которое остановилось возле железной дороги недалеко от села Слобозия Маре. Вскоре грузовой поезд замедлил ход около двух стоящих поблизости людей, а другое лицо сбросило им 14 пластиковых контейнеров с топливом по 25 литров каждый. Пограничники задержали нарушителей в момент погрузки контейнеров в машину.

В результате было установлено, что 51-летний мужчина и 46-летняя женщина были мужем и женой, проживающими в селе Джурджулешть Кагульского района. Мужчина являлся сотрудником предприятия “Железные дороги Молдовы”.

За нахождение в пограничной зоне без предварительного уведомления задержанным был выписан штраф. В соответствии с действующим законодательством, за совершённое незаконное деяние им также грозит штраф в размере от 650 до 1 350 условных единиц, общественные работы от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до 4 лет.