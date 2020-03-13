Сотрудника таможни задержали за вымогательство взятки

Сотрудника таможни задержали за вымогательство взятки

Сотрудники НАЦ задержали инспектора таможенного поста в населённом пункте Сэнэтэука Флорештского района по подозрению в получении взятки.

Согласно материалам дела, инспектор запросил у водителя 300 евро, чтобы не включать в базу данных Таможенной службы информацию о незаконном ввозе из Украины в Молдову трёх автомобилей с литовскими номерами. Подозреваемого задержали с поличным при получении второго транша на сумму 100 евро.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере от 4 000 до 6 000 условных единиц и с лишением права занимать определённые должности на срок от 5 до 10 лет.

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