Сотрудник винзавода в Комрате умер, надышавшись ядовитыми парами при очистке канализации

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Мужчина скончался в то время, когда очищал канализационную систему винного завода. Трагедия произошла сегодня утром в селе Плешены Кантемирского района.

По данным местной полиции, речь идёт о 63-летнем сотруднике винного завода, передаёт deschide.md.

– Согласно предварительным данным, мужчина отравился, надышавшись ядовитыми парами во время очистки канализационной системы глубиной около 5 метров, – сообщил представитель Инспектората полиции Кантемира.

Органы правопорядка выясняют все обстоятельства трагедии.