Сотрудник Управления по борьбе с наркотиками оказался на скамье подсудимых за торговлю влиянием

Сотрудник Управления по борьбе с наркотиками оказался на скамье подсудимых за торговлю влиянием

Антикоррупционная прокуратура объявила о передаче в суд уголовного дела в отношении одного из следователей Управления по борьбе с наркотиками. Его обвиняют в торговле влиянием.

Согласно материалам уголовного дела, обвиняемый получил 1 400 евро от лица, участвующего в уголовном деле по факту незаконного оборота наркотиков. В обмен мужчина пообещал повлиять на решение прокурора и добиться замены превентивного ареста домашним. Впоследствии обвиняемый потребовал ещё 5 600 евро в обмен на обещание кардинально поменять ход дела.

В случае обвинительного приговора ему грозит до 5 лет лишения свободы или штраф до 3 000 условных единиц.

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