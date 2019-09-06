Сотрудник Таможенной службы задержан за взятку

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Сотрудник Таможенной службы был задержан офицерами Национального антикоррупционного центра и Антикоррупционной прокуратуры в рамках уголовного дела, возбужденного по факту пассивной коррупции. Предполагается, что он вымогательством получил у гражданина 1 200 евро за растаможку автомобиля, пригнанного из Германии.

Согласно материалам дела, осведомитель пригнал из Германии автомобиль марки Ford Transit и не растаможил его. В связи с тем, что некоторые документы у него были не в порядке, он позвонил сотруднику Таможенной службы, который в свою очередь потребовал 1 200 евро за свои услуги. Передача денег состоялась в одном из развлекательных заведений столицы, сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного центра (НАЦ).

По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Если вина таможенника будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет, штраф в размере от 4 000 до 6 000 условных единиц и лишение занимать определённые государственные должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 5 до 10 лет.

Стоит отметить, что с начала текущего года 5 сотрудников Таможенной службы были задержаны по факту пассивной коррупции.