Сотрудник столичного автосервиса попался на краже автомобиля (ВИДЕО)

Сотрудники Инспектората полиции сектора Чокана задержали 34-летнего жителя Крикова, подозреваемого в краже автомобиля.

Инцидент произошёл 19 ноября. 36-летний житель района Криулень заявил в полицию о краже автомобиля Opel Corsa, находившегося на станции вулканизации по ул. М. Маноле в секторе Чокана.

В результате оперативных действий, предпринятых полицией, подозреваемый был задержан и впоследствии признал свою вину. Мужчина сообщил полицейским, что являлся сотрудником вулканизации и взял автомобиль без разрешения владельца, чтобы на нём покататься.

Также было установлено, что в тот же вечер около 21:00 задержанный стал виновником ДТП на маршруте Кишинёв-Вадул-луй-Водэ. Мужчина столкнулся с автомобилем Ford, за рулём которого находился 31-летний водитель. В результате столкновения медицинская помощь понадобилась водителю Ford и пассажирке автомобиля Opel.

В настоящее время мужчина задержан за кражу автомобиля. Ему грозит штраф в размере от 29 000 до 67 500 леев, либо от 1 до 3 лет лишения свободы.