Сотрудник посольства Швеции в РМ попал под колёса автомобиля на «зебре»

Сотрудник посольства Швеции в Республике Молдова был госпитализирован после того, как на одной из столичных улиц в центре Кишинёва его сбил автомобиль марки BMW.

Авария произошла вчера, 16 октября, во второй половине дня на пересечении улиц Сергей Лазо и Алексей Щусев, пишет deschide.md. По словам пресс-секретаря полиции муниципия Кишинёв Натальи Стати, потерпевшим оказался 54-летний гражданин Швеции. Он был сбит на пешеходном переходе автомобилем марки BMW, за рулём которого находился 31-летний мужчина. Пострадавший был госпитализирован с многочисленными травмами.

– Водитель автомобиля признал свою вину и сообщил полиции, что не заметил пешехода в тот момент, когда он повернул налево. По данному факту было возбуждено уголовное дело, водителю грозит штраф в размере до 32 500 леев, общественные работы на срок от 180 до 240 часов или до 3 лет тюремного заключения, но это зависит от решения судебной инстанции, – сообщила представитель полиции.

Напомним, что вчера, 16 октября, на улице Каля Орхеюлуй также на «зебре» был сбит житель столицы.