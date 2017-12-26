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Сотрудник Пограничной полиции скончался в ДТП в Теленештском районе

Сотрудник Пограничной полиции скончался в ДТП в Теленештском районе

Трагическая авария произошла близ села Цынцэрень вечером 24 декабря.

Погибший был старшим инспектором Пограничной полиции. Иону Новолоака было 29 лет. У него остались жена и 3-летний ребенок.

Ведомство опубликовало некролог, в котором оплакивает преждевременную кончину молодого сотрудника, и соболезнует его осиротевшей семье.

Напомним, на прошлой неделе авария, случившаяся в центре Кишинева, унесла жизнь еще одного госслужащего. Так, молодой человек, работавший карабинером, управляя автомобилем марки BMW, вылетел с дороги и врезался в столб, мгновенно скончавшись.

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