Сотрудник Нацагентства по безопасности пищевых продуктов заразился коронавирусом

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Тест сотрудника Национального агентства по безопасности пищевых продуктов дал положительный результат на коронавирус. Все люди, которые были в контакте с заболевшим, находятся на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что с выявления первого случая COVID-19 в Молдове администрация НАБПП распорядилась ежедневно проверять температуру сотрудников у входа в офис учреждения. Таким образом были выявлены первые симптомы заражения. Сотрудник попросил провести тест на коронавирус, его результат оказался положительным.

Пациент сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц. Все контактировавшие с ним люди находятся на самоизоляции, за их состоянием наблюдают семейные врачи.

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