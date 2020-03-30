Сотрудник Нацагентства по безопасности пищевых продуктов заразился коронавирусом

Сотрудник Нацагентства по безопасности пищевых продуктов заразился коронавирусом

Тест сотрудника Национального агентства по безопасности пищевых продуктов дал положительный результат на коронавирус. Все люди, которые были в контакте с заболевшим, находятся на самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Стоит отметить, что с выявления первого случая COVID-19 в Молдове администрация НАБПП распорядилась ежедневно проверять температуру сотрудников у входа в офис учреждения. Таким образом были выявлены первые симптомы заражения. Сотрудник попросил провести тест на коронавирус, его результат оказался положительным.

Пациент сейчас проходит лечение в одной из столичных больниц. Все контактировавшие с ним люди находятся на самоизоляции, за их состоянием наблюдают семейные врачи.

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