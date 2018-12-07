Сотрудник Нацагентства автотранспорта выбросил окурок на проезжую часть: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Сотрудник Нацагентства автотранспорта выбросил окурок на проезжую часть: момент попал на камеру (ВИДЕО)

Участники дорожного движения сняли на камеру, как сотрудник Национального агентства автомобильного транспорта, находясь в служебном автомобиле, выбросил окурок через окно прямо на проезжую часть.

По словам автора видео, инцидент произошёл вчера вечером на одной из улиц столицы, пишет protv.md. После того, как момент был снят на видео, ролик попал в социальные сети и вызвал волну критики. Интернет-пользователи потребовали у Нацагентства автотранспорта прокомментировать инцидент.

Корреспондентам, которые связались с представителями Нацагентства автомобильного транспорта, сообщили, что позже они выступят с реакцией по этому поводу.

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