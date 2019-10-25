Сотрудник «Гагауз-газ» скончался на рабочем месте

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20 октября на территории склада, принадлежащего ООО «Гагауз-газ», было найдено бездыханное тело мужчины. Им оказался сторож организации, который оказался в вышеуказанном помещении, не будучи на службе.

Также пока не известно, что стало причиной смерти мужчины, пишет gagauzinfo.md со ссылкой на grt.md. На сегодняшний день создана комиссия, которая расследует случай смерти сотрудника «Гагауз-газ».

На предприятии проводится внутреннее служебное расследование. В полиции сообщили, что на данный момент сотрудники правоохранительных органов ожидают результатов судебной медицинской экспертизы.