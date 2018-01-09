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Сотрудник автошколы и его сообщник потребовали 600 евро за помощь в получении водительских прав

Сотрудник автошколы и его сообщник потребовали 600 евро за помощь в получении водительских прав

Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы.

Менеджер Кагульского филиала автошколы в Комрате и его сообщник задержаны офицерами Национального антикоррупционного центра за извлечение выгоды из влияния и вымогательство. Мужчины пообещали молодому человеку помочь в получении водительских прав категории «B» за 600 евро.

Коррупционные действия сообщников, однако попали в поле зрения НАЦ. Сотрудник автошколы был схвачен в момент получения второй части суммы – 300 евро. Его подельника задержали чуть позже, сообщает tv8.md.

Если оба будут признаны виновными, им грозит лишение свободы на 6 лет или штраф в размере 200 000 леев.

Ранее в Бельцах был задержан коррупционер-мошенник, не выполнивший преступные обязательства.

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