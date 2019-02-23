Сотрудницы ГАИ необычным образом поздравили автовладельцев в Бендерах с 23 февраля (ФОТО)

Сотрудницы ГАИ необычным образом поздравили автовладельцев в Бендерах с 23 февраля (ФОТО)

Сотрудницы городской госавтоинспекции провели необычную акцию в преддверии Дня защитника Отечества. Вместо привычной проверки документов – поздравления и подарки автомобилистам.

– Разрешите вас поздравить с 23 февраля. Желаем счастья и благополучия! –поприветствовала водителя Audi Наталья Рыбак. Подарки для представителей сильного пола – агитационные буклеты с правилами дорожного движения и бутылка минеральной воды. «За рулём – ничего крепче минералки!»– напутствует автовладельцев госавтоинспектор.

Принять поздравления от сотрудниц ГАИ посчастливилось водителям, чей путь пролегал через центральные улицы города, пишет пресс-служба МВД ПМР.

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