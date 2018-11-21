Сотрудничеству быть: в Госдуме РФ обсудили создание рабочей группы с Парламентом РМ (ФОТО)

Фракция Партии социалистов Республики Молдова приняла сегодня участие во встречах с двумя парламентскими фракциями Государственной Думы России – «Единой России» и «Справедливой России».

Во время встреч стороны обсудили состояние двусторонних отношений между Республикой Молдова и Российской Федерацией.

– Открытая честная беседа парламентариев двух стран показала, насколько важно поддерживать и развивать межпарламентский и межфракционный диалог. Во всяком случае, очень многие серьезные проблемы не только в отношениях наших стран, но и рядовых граждан наших государств могут быть сняты в результате прямых контактов, – отметила по итогам бесед председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Политик подчеркнула, что социалисты считают важным создание рабочей группы между Госдумой России и Парламентом Молдовы, в рамках которой могли бы обсуждаться многие проблемы. Такого же мнения, по ее словам, придерживается и российская сторона. В частности, лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов отметил, что вопрос создания рабочей группы уже обсуждался с лидерами фракций Госдумы на Совете Федерации.

– В принципе, нет неразрешимых проблем между нашими странами. И глава фракции «Единой России» Сергей Неверов подчеркнул на встрече с депутатами ПСРМ, что российский парламент не разделен на какие-то политические разногласия в отношении Республики Молдова. “Мы полностью солидарны с тем, что говорил Президент Игорь Додон”, – подчеркнул Сергей Неверов. Поддержал Игоря Додона и лидер фракции “Справедливой России”, давний друг ПСРМ, Сергей Миронов, назвав речь молдавского президента блестящей, – сообщила она.

Председатель Партии социалистов также поведала, что социалисты обсудили с российскими коллегами подготовку к парламентским выборам в Молдове, которые состоятся 24 февраля 2018 года. В частности, депутаты ПСРМ рассказали о митингах протеста, которые в сентябре-октябре партия провела по всей стране, а также о большом митинге протеста в столице 18 ноября, на котором была принята резолюция «10 приоритетных задач социалистов». Эта резолюция ляжет в основу предвыборной платформы ПСРМ.

В завершение встречи Зинаида Гречаный отметила, что выборы 24 февраля будут решающими для всей нашей страны. Она акцентировала внимание на необходимости обеспечения как можно большего количества наблюдателей на парламентских выборах в Молдове от СНГ, МПА СНГ, Госдумы РФ, ОБСЕ и других международных структур.