Сотрудничество продолжает расширяться: по инициативе президента в Кишиневе пройдет крупнейший молдо-российский форум (ФОТО, ВИДЕО)

«На полях» Петербургского международного экономического форума Игорь Додон выступил на встрече с представителями российских деловых кругов, которые проявили повышенное внимание к Республике Молдова и интерес к укреплению торгово-экономических связей с нашей страной.

В мероприятии приняли участие представители руководства общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и десятки других представителей крупного бизнеса РФ. В рамках встречи состоялась презентация инвестиционного климата Республики Молдова.

– Во время выступления я отметил открытость молдавской экономики для российских инвесторов. Обратил внимание на то, что Российская Федерация входит в число крупнейших торговых партнеров Молдовы, однако потенциал наших экономических связей реализован далеко не в полном объеме. Речь идет не только о торговле, но и производственной кооперации, создании совместных предприятий, трансфере технологий, об инфраструктурных, транспортных и логистических проектах. Подчеркнул, что Молдова может заинтересовать российский бизнес тем, что подписала Соглашение о свободной торговле и со странами СНГ, и со странами ЕС (DCFTA), и с Турцией, а выгодное географическое расположение между Европой и Россией делает нашу страну привлекательной для развития бизнеса в этом регионе. Кроме того, я отметил, что налоговая нагрузка на экономических агентов Молдовы примерно такая же, как в России, а резиденты семи свободных экономических зон наделены рядом льгот. Помимо этого, молдавские предприниматели свободно владеют русским языком и хорошо знают общие традиции ведения дел на постсоветском пространстве, – сообщил президент на своей странице в соцсети.

В завершение своей приветственной речи глава государства пригласил российских бизнесменов на масштабный экономический форум, который пройдет 20-22 сентября в Кишиневе и станет площадкой для ведения переговоров и заключения контрактов. Форум примет несколько сотен деловых людей из Молдовы и России, что позволит инвесторам лучше ознакомиться с нашей страной и подписать выгодные инвестиционные контракты.

На мероприятии был также представлен рекламный ролик, посвященный сентябрьскому форуму в Молдове и созданный совместно с российскими партнерами. Его можно посмотреть ниже.