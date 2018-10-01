Сотрудница таможенного поста в аэропорту задержана НАЦ и прокурорами

Сотрудница таможенного поста в аэропорту задержана НАЦ и прокурорами

Сотрудница таможенного поста, расположенного в Международном аэропорту Кишинёва, была задержана вчера вечером прокурорами и офицерами Национального антикоррупционного центра. Женщина подозревается в получении взятки.

По словам информатора, денежные средства она получила за то, чтобы не документировать иностранного гражданина, который ввозил в Молдову внушительную сумму денег, пишет timpul.md. Женщина получила 200 фунтов стерлингов (более 4 тысяч молдавских леев), а взамен не задокументировала тот факт, что иностранный гражданин не задекларировал в соответствии с законодательством ввозимую в Молдову сумму денег.

Сотрудница таможни была задержана с поличным во время получения взятки, после чего была помещена в изолятор НАЦ на 72 часа. По факту пассивной коррупции было возбуждено уголовное дело. Если вина чиновницы будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Дело ведёт Антикоррупционная прокуратура.

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