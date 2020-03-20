Сотрудница Пограничной полиции в аэропорту заразилась коронавирусом

Сотрудница Пограничной полиции в аэропорту заразилась коронавирусом

Вчера сотруднице Пограничной полиции в аэропорту поставили диагноз “COVID-19”. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь ведомства Раиса Новицкая.

– Да, сотрудница Пограничной полиции была заражена коронавирусом. Она работает на КПП в аэропорту. Вчера, 19 марта, диагноз был подтверждён. Те, кто контактировал с ней, находятся под наблюдением врачей Пограничной полиции, – сообщила Новицкая.

Источники портала deschide.md в МВД сообщили, что речь идёт о молодой сотруднице в возрасте приблизительно 22 лет. Она идёт на поправку. Эти же источники рассказали, что среди полицейских уже был зарегистрирован один случай заражения COVID-19. Речь якобы идёт о сотруднике Инспектората полиции Кантемира, но эта информация официально пока не подтверждена.

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