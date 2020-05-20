Сотни жителей столицы временно останутся без электричества

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“Premier Energy Distribution” сообщает, что в среду, 20 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

шос. Мунчешть 269, 271, 271/2, 4, 5, 7, 9, A, B; 273/1, 999, В. Быкулуй 2 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Алуниш 2-12, 7-9, Бисеричий 1-5, 2-16, Драгомирна 36, Хумулешть 15-23, 18-24, Порумбреле 2, 14-50, Рошиорь 15-63, 20-86 – с 09:10 до 17:00.

ул. И. Караджале 1, С. Лункевич 15, 19 – с 09:10 до 17:00.

ул. И. Раду 13-19, 14-20, Ш. Няга 32-34, 33-41, Т. Чобану 1-23, 2-22 – с 09:00 до 18:00.

Сектор Чеканы:

ул. А. Избаш 1, 5, 28, 40, 45, Тырговиште 1-25, 12-38, Вадул-луй-Водэ 105-127, 134, 155, 166-170, 192-196, Колоница 147A – с 09:10 до 17:10.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 24, 24/1, 26, 32, К. Мошилор 20 – с 09:00 до 17:00.

ул. Аэродромулуй 8 – с 09:00 до 13:00.

ул. Аэродромулуй 10, 22, 22B – с 13:00 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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