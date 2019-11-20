Сотни жителей столицы сегодня останутся без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 20 ноября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дечебал 76/1, 999, Зелинского 20, 22 – с 09:00 до 13:00.

ул. Дечебал 72/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Б. Бодони 17, 19, 21, 23 – с 09:30 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. Л. Дамиан 6, 18, 41, 44, 54, пер. Л. Дамиан 19, Дойна 59, Подгоренилор 41/1 – с 09:15 до 17:00;

ул. Флорилор 14/3, 14/4, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 18/2, 20/1, М. Басараб 2, 2A, 3, 4, 6, 6/01, 9999, Московский пр-т 11/6, 13/2, 13/3, 13/4, 13/3A, 13/4A, 17/1 – с 11:30 до 18:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.