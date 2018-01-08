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Сотни жителей столицы останутся завтра без воды

Сотни жителей столицы останутся завтра без воды

О предстоящем отключении предупредил поставщик. 

Так, завтра, 9 января, с 09:00 до 17:00 в Кишиневе будут проводиться работы по следующим адресам:

  • Соарелуй, 180 – 200, 95 – 117, включая все дроби;
  • Валя Апелор, 1 -13;
  • Переулок Валя Апелор;
  • Потырничий, 95 – 101;
  • Св.Николай;
  • Св.Андрей;
  • Св.Георге;
  • Св.Думитру;
  • Думбравей;
  • Гутуийлор;
  • И.П. «Fragarie», ​«Pescaruşul Alb».

После окончания работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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