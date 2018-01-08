Сотни жителей столицы останутся завтра без воды

О предстоящем отключении предупредил поставщик.

Так, завтра, 9 января, с 09:00 до 17:00 в Кишиневе будут проводиться работы по следующим адресам:

Соарелуй, 180 – 200, 95 – 117, включая все дроби;

Валя Апелор, 1 -13;

Переулок Валя Апелор;

Потырничий, 95 – 101;

Св.Николай;

Св.Андрей;

Св.Георге;

Св.Думитру;

Думбравей;

Гутуийлор;

И.П. «Fragarie», ​«Pescaruşul Alb».

После окончания работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.