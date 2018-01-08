Сотни жителей столицы останутся завтра без воды

О предстоящем отключении предупредил поставщик.
Так, завтра, 9 января, с 09:00 до 17:00 в Кишиневе будут проводиться работы по следующим адресам:
- Соарелуй, 180 – 200, 95 – 117, включая все дроби;
- Валя Апелор, 1 -13;
- Переулок Валя Апелор;
- Потырничий, 95 – 101;
- Св.Николай;
- Св.Андрей;
- Св.Георге;
- Св.Думитру;
- Думбравей;
- Гутуийлор;
- И.П. «Fragarie», «Pescaruşul Alb».
После окончания работ водоснабжение будет возобновлено. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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