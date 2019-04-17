Сотни жителей столицы останутся завтра без воды в кране

0

Отключения водоснабжения запланированы в четверг, 18 апреля, в связи с проведением плановых работ, передаёт АО “Apă-Canal Chişinău”.

Потребители по пр. Дачия, 7/2, 11/2, 11/3 останутся без воды с 09.00 до 15.00. Также, с 09.00 до 21.00, вода будет приостановлена на улицах Индепенденцей, 2-14, в том числе в номерах с дробью, Теилор, 10, Т. Стришка, 1, 2-8, включая номера с дробью, Д. Морузи, Г. Кришан, И. Клошка, В. Хоря, Витязул, Гренобля, 179.

С 09.00 до 15.00 будет приостановлена подача воды на улицах: Каля Орхеюлуй, 85, 87, 89, А. Лупан, 2, A. Дога, 25, ул. Дойна, 148-150, включая номера с дробью. Отключения связаны с заменой кранов и водомеров, пишет ipn.md.

Начиная с 09.00 и до 19.00 будут проведены работы по подключению нового водопровода. В результате воды не будет на улицах Г. Уреке, 12-58, 11-59, включая номера с дробью, T. Майореску, 5-11, 16, включая номера с дробью, A. Хыждеу, 46-106, 27-65, включая номера с дробью, Кожокарилор, 2, 6, 22, 27-65, включая номера с дробью, а также по ул. Армянской, 83-89, 110, включая номера с дробью. Кроме того, водоснабжение будет приостановлено на улицах Сфынтул Георге, 2-36, 1-13, в том числе с дробью, Жунимя, Сфынтул Петру, Бэлэнеску, П. Майор, И. Ботезату, А. Янку, 18-40, 15-35, включая номера с дробью, Измаильская, 49-77, включая номера с дробью, а также Тигина, 65-67, 54, включая номера с дробью.

После завершения работ, подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.