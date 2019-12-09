Сотни жителей столицы останутся во вторник без воды

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Потребители, проживающие по ул. Каля Ешилор, 43/1, останутся 10 декабря без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 16:00 в связи с проведением АО “Apă-Canal Chișinău” плановых работ.

Также во вторник с 09:00 до 20:00 не будет воды на улицах Н. Димо, 23/2, М. Костин, 19/5, 19/7 и М. Басараб, 14. Подача воды будет прекращена по причине проведения работ по восстановлению водопроводных сетей, пишет ipn.md.

С 11:00 до 16:00 не будет воды на ул. Друмул Виилор, 28/1, 28/2, 30/2. В этот период возможно отключение электроэнергии, что приведёт к прекращению водоснабжения по указанным адресам.

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам Центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.