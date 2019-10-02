Сотни жителей столицы останутся в среду без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в среду, 2 октября, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

ул. Дечебал 19, 19/1 – с 09:00 до 13:00;

бул. Куза-Водэ 16/2, 16/5 – с 13:00 до 17:00.

Сектор Буюканы:

ул. Кодрилор 999, Трушень 9006, 9007, 9015, шос. Балкань 999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Чеканы:

ул. Каля Басарабией 7, Каля Мошилор 2, 2/1, 4, 19, Измаил 101, 103, 105, 105A, 109, 111, 9999, Владимиреску 1A, 1/7, 8A, 53, Узинелор 1, Вадул-луй-Водэ 2/1, 999 – с 09:10 до 17:00.

Сектор Рышкановка:

ул. А. Дога 28/1, 28/2 – с 09:30 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.