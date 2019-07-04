Сотни жителей столицы останутся в пятницу без воды

Сотни жителей столицы останутся в пятницу без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением работ по установке нового водопровода поставщик вынужден прервать подачу питьевой воды в пятницу, 5 июля, с 09:00 до 16:00. Так, без водоснабжения останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Буребиста, 17, 23;
  • пер. Буребиста;
  • ул. Пэдурий, 8А.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ без воды в кране с 09.00 до 21.00 останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

  • ул. Г. Асаки, 63-71 (включая дома с дробями);
  • ул. Короленко, 1;
  • ул. Академией, 1,2,4,6/1, 6/2, 3/2,3/3,5/4;
  • ул. Спрынченоая, 4/1,4/3,5/4.

По окончании работ водоснабжение возобновится в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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