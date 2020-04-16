Сотни жителей столицы останутся в четверг без света

0

Premier Energy Distribution сообщает, что в четверг, 16 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Ботаника:

шос. Мунчешть 350, 350A – с 09:20 до 17:00.

Сектор Центр:

ул. Щусева 115, 117, 119, Стере 1-13, 2-20, Когэлничану 90 – с 09:00 до 17:00.

ул. Колумна 96 – с 09:30 до 17:30.

ул. А. чел Бун 49, Колумна 88 – с 11:30 до 17:30.

ул. Чирешилор 29-65, 40-66, Д. Виилор 26, 26A, 26/2, Нукарилор 1-11, 23, 8-30, пер. Нукарилор 1, 6, Т. Аман 7, В. Келтуялэ 1-27, 2-42, 9/2, 7 – с 08:45 до 14:00.

Сектор Рышкановка:

ул. И. Прункул 24 – с 09:00 до 17:20.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.