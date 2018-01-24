Сотни жителей столицы останутся сегодня без света

Об отключениях сообщает поставщик электроэнергии.

Так, сегодня, 24 января, в связи с плановыми работами, останутся без света жители Кишинева, проживающие по следующим адресам:

Ботаника:

– Трандафирилор 1, 1/1 – с 09:00 до 17:00;

– Трандафирилор 11/1, 13/1 – с 13:00 до 17:00.

Центр:

– Штефан чел Маре 123, С.Лазо 19 – с 10:00 до 12:00;

– Т.Балтэ 1-15, Чокырлией 2-4, 13-27, 33, Друмул Виилор 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38D, Пьетрарилор 12, 12/1, 12/3, 12/5, 14/1,2, 3, 4, 5 – с 13:00 до 18:00.

Чеканы:

– Каля Дачилор 3-11, 6-38, 54-66, 80-114, Ероий Нямулуй 3-61 – с 09:10 до 16:00.

За более подробной информацией обращайтесь по телефону Службы поддержки клиентов: 022-43-11-11.