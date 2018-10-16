Сотни жителей столицы останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода, в среду, 17 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, проживающие по следующим адресам в Кишиневе:

Хынчешть, 100-142, включая дробные дома;

Т. Малай;

Кринелор;

Порумбицей;

Валень;

Чимбрулуй.

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.