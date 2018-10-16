Сотни жителей столицы останутся без воды в среду

Сотни жителей столицы останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода, в среду, 17 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, проживающие по следующим адресам в Кишиневе:

  • Хынчешть, 100-142, включая дробные дома;
  • Т. Малай; 
  • Кринелор;
  • Порумбицей; 
  • Валень;
  • Чимбрулуй. 

Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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