Сотни жителей столицы останутся без воды в среду

О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ по разветвлению водопровода, в среду, 17 октября, с 09.00 до 17.00 без воды в кране временно останутся жильцы домов, проживающие по следующим адресам в Кишиневе:
- Хынчешть, 100-142, включая дробные дома;
- Т. Малай;
- Кринелор;
- Порумбицей;
- Валень;
- Чимбрулуй.
Поставщик приносит извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в Центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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