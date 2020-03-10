Сотни жителей столицы останутся без воды в среду

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Потребители, проживающие по ул. Четатя Килия, 41-71, 62-88 (в том числе в дробных домах) останутся 11 марта без воды. Отключения запланированы с 09:00 до 17:00 в связи с проведением АО “Apă-Canal Chișinău” плановых работ.

Также в среду с 09:00 до 21:00 не будет воды на улицах Алба-Юлия, 4, 8, 8/1, 12, И. Крянгэ, 76, 78/2,78, Теодорович, 11 (в том числе в дробных домах), И. Пеливан, 15 (в том числе в дробных домах).

После завершения работ подача воды возобновится по запланированным параметрам. Более подробную информацию можно получить по телефонам центральной диспетчерской: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.