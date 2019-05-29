Сотни жителей столицы и ряда пригородов останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по адресу Голя, 14, 30 мая, с 09.00 до 15.00 временно без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Кэлэрашь, 63,67;

Милано, 58-94, 5-43;

Голя;

Торино.

В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 будет отключена вода по адресам:

Зелинского, 5/4, 5/3, 38-40, 20-22, включая дома с дробью;

Пандурилор, 70/1.

Кроме того, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 будет отключена вода по адресам:

Албишоара, 80/5A; 84/6; 84/8; 84/9.

А с 09.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии, что может привести к прекращению подачи воды в пригородах:

Тогатин;

Колоница;

Максимовка.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.