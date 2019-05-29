Сотни жителей столицы и ряда пригородов останутся без воды в четверг

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.
В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по адресу Голя, 14, 30 мая, с 09.00 до 15.00 временно без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:
- Кэлэрашь, 63,67;
- Милано, 58-94, 5-43;
- Голя;
- Торино.
В то же время в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 17.00 будет отключена вода по адресам:
- Зелинского, 5/4, 5/3, 38-40, 20-22, включая дома с дробью;
- Пандурилор, 70/1.
Кроме того, в связи с проведением плановых работ с 09.00 до 16.00 будет отключена вода по адресам:
- Албишоара, 80/5A; 84/6; 84/8; 84/9.
А с 09.00 до 17.00 запланированы отключения электроэнергии, что может привести к прекращению подачи воды в пригородах:
- Тогатин;
- Колоница;
- Максимовка.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.