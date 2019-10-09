Сотни жителей столицы и пригородов останутся без воды в четверг

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с проведением запланированных работ компанией «Gas Natural Fenosa» в четверг, 10 октября, с 09.25 до 17.25 возможны отключения электроэнергии, что может привести к отключениям водоснабжения в селе Гоянул Ноу.

Кроме этого, в связи с проведением запланированных работ компания «Apă-Canal Chişinău» вынуждена прервать водоснабжение в четверг, 10 октября, с 09.00 до 21.00 в периметре следующих улиц: К. Стере – А. Щусев – Штефан чел Маре – Б. Бодони – А. Матеевич.

Также из-за запланированных работ по замене водонапорной башни в селе Гидигич поставщик услуги прервёт подачу питьевой воды 10 октября, с 09.00 до 17.00, жителям коммуны, проживающим по следующим улицам: В. Микле, Г. Уреке, Колумна, Радиакулуй, М. Витязул, Р. Казакулуй, В. Омулуй, Мирча чел Бэтрын.

И некоторые жители города Ватра останутся завтра, 10 октября, с 09.00 до 17.00 без воды. Речь идёт о жильцах, проживающих по следующим улицам: Подгоренилор, Ю. Гагарин, Богза.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.