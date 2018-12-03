Сотни жителей Рышкановки останутся без воды во вторник

О плановых отключениях сообщил поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров, во вторник, 4 декабря, с 09.00 до 17.00 без воды в кране останутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Московский проспект, 8-10, 18-20, 14, 7/3, включая дробные дома;

Мирон Костин, 8-10, 13-19, 18/2, включая дробные дома;

Студенческая, 7/7.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.