Сотни жителей муниципия Кишинёв останутся во вторник без воды

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О предстоящих отключениях сообщает поставщик услуги.

В частности, во вторник, 26 марта, без воды в кране останутся многие жители пригорода Дурлешты. С 09.00 до 17.00 подача воды будет приостановлена в домах по улицам: В. Лупу, Фэцэрилор, Спэтару, Плопилор, Александру чел Бун.

Кроме этого, водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 18.00 у жителей Кишинёва, проживающих по следующим адресам:

ул. Алба Юлия 77, включая дробные дома;

ул. Мушатинилор 1, ½;

ул. Кодрилор 8, 10, 12, включая дробные дома.

Также с 09.00 до 21.00 ожидаются отключения в следующих населённых пунктах:

с. Будешты;

с. Вэдулены;

с. Бунець;

с. Крузешты.

А с 09.00 до 20.00 без воды останутся жители села Колоница.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.