Сотни жителей муниципия Кишинёв останутся в понедельник без воды

Сотни жителей муниципия Кишинёв останутся в понедельник без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением запланированных работ поставщик вынужден прервать подачу питьевой воды в период с 5 по 6 августа, с 23:00 до 06:00. Так, без водоснабжения останутся жители коммуны Сынжера, чьи дома расположены по следующим адресам:

  • ул. Мунчешть, 797-799, 788-814;
  • ул. Бэчои Ной;
  • бул. Дачия, 65-87, 60 (включая дробные дома);
  • ул. Нанигорилор;
  • ул. Плопилор;
  • ул. Астронауцилор;
  • ул. К. Колумб.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” возможно отключение электроэнергии, что приведёт к отключению воды с 09:00 до 17:00. Это затронет жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

  • бул. Дачия, 67 (включая дробные дома).
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