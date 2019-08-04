Сотни жителей муниципия Кишинёв останутся в понедельник без воды

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О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

В связи с выполнением запланированных работ поставщик вынужден прервать подачу питьевой воды в период с 5 по 6 августа, с 23:00 до 06:00. Так, без водоснабжения останутся жители коммуны Сынжера, чьи дома расположены по следующим адресам:

ул. Мунчешть, 797-799, 788-814;

ул. Бэчои Ной;

бул. Дачия, 65-87, 60 (включая дробные дома);

ул. Нанигорилор;

ул. Плопилор;

ул. Астронауцилор;

ул. К. Колумб.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ компанией “Gas Natural Fenosa” возможно отключение электроэнергии, что приведёт к отключению воды с 09:00 до 17:00. Это затронет жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

бул. Дачия, 67 (включая дробные дома).