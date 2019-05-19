Сотни жителей Комрата останутся без электричества в воскресный день

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Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 19 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Комрате:

Комрат – пер. Будённый, ул. Будённого, Космонавтов, пер. Дьяченко, ул. Добровольского, Ялпугская, Гагарина, Кузнецова, Ленина, Новая, пер. Новый, ул. Пацаев, Рыбхоз – частично с 08.30 до 16.30.

Поставщик приносит извинения за возможные неудобства. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.