Сотни жителей Комрата останутся без электричества в воскресный день

Сотни жителей Комрата останутся без электричества в воскресный день

Red Union Fenosa сообщает, что в воскресенье, 19 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы нескольких домов в Комрате:

Комрат – пер. Будённый, ул. Будённого, Космонавтов, пер. Дьяченко, ул. Добровольского, Ялпугская, Гагарина, Кузнецова, Ленина, Новая, пер. Новый, ул. Пацаев, Рыбхоз – частично с 08.30 до 16.30.

Поставщик приносит извинения за возможные неудобства. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

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