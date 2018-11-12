Сотни жителей Кишинёва и пригорода Вадул-луй-Водэ останутся во вторник без воды

О предстоящих отключениях услуги сообщил поставщик.

Так, 12 ноября, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров водоснабжение будет приостановлено с 09.00 до 17.00 по следующим адресам:

ул. П. Заднипру, 19/2;

ул. М. Дрэган, 8/1, 8/2, 8/3;

ул. Мирча чел Бэтрын, 42.

ул. Миорица, 3/1, 3/2, 7/1;

ул. Спынченоая, 1/1;

ул. Хынчешть, 84, 84/2;

ул. Гурие Гросу, 26B, 28, 30;

ул. Л. Толстой, 24/1, магазин N-1.

Кроме этого, в связи с проведением плановых работ без воды в кране с 09.00 до 20.00 останутся жители пригорода Вадул-луй-Водэ, проживающие по улице Балнера, 1-9. А у жителей села Бэлэбэнешть в течение дня будет наблюдаться пониженный напор при подаче воды.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.