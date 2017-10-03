Сотни жителей Кишинева останутся завтра без воды

О плановых отключениях сообщает поставщик.

В частности, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров в среду, 4 октября, с 09.00 до 17.00 от подачи услуги будут отключены жильцы домов по следующим адресам:

Язулуй, 1-11; 2-6, включая дома с дробью;

Соколень, 14-18, включая дома с дробью;

Георге Мадан, 46-50, включая дома с дробью.

Кроме этого, в связи с устранением последствий прорыва трубы на улице Волунтарилор, 12, в домах, расположенных по этому адресу, включая дробные, с 09.00 до 21.00 также не будет воды.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.