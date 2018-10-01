Сотни жителей Кишинева останутся сегодня без электричества

О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

В частности, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе.

Ботаника:

А. Болдур, 1-19, 4-20, 9999, Бэчоий Ной, 1-31, 2-30, 999, переулок Бэчоий Ной, 3, 9/1, Г. Безвикони, 5-17, 6-16, Г. Кучеряну, 4-12, 19, 30,переулок Г. Кучеряну, 1-5, 28, Имашулуй, 2-28, Мунчешть, 600-706, 605, Музелор, 2-20, 3-21, Пэшунилор, 5, 10/1, Ревака, 2, 2A,B, 3, 6, 6A, переулок Ревака, 4, В. Зарзэр, 1-37, 4-38, переулок В. Зарзэр, 3A, 4B, 10, 15, 16, 26, 28, 35, В. Тулник, 3-23, 16-18, Змеурей, 5 – с 09:30 до 17:30.



Индепенденцей, 5, 5/2, Теилор, 11, 16 – с 13:00 до 17:00.

Теилор, 9/3 – с 09:00 до 13:00.

Буюканы:

Алба-Юлия, 77, 77/2, 77/3 – с 09:10 до 17:00.

Центр:

А. Пушкина, 54, 56, 56/1, А. Хышдеу, 73-95, 104-124, Кахул, 5-39, 16-26, Галбена, 1-3, 2-8, Г. Кошбук, 11, 11A, 13, 24, 26, Гр. Уреке, 58-70, 67-73, Якоб Хынку, 3/3, Сырбяскэ, 7A, Шипотелор, 2, Цырильсон Рабби, 2, 3, 17-21, Влэхуца Александру, 1-21, 10-38 – с 09:00 до 17:00 (в течение 4 часов).

Рышкановка:

8 марта,74-142, 83-87, 99-109, 121-123, 129-137, Конструкторилор, 76-98, 102, 149-193 – с 09:25 до 19:00.

Богдан Воевод, 1, Мирон Костин, 7, 8A, 8/2, 9/1, 10, Москова, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9, 9/1, 9/2, 999 – с 09:10 до 17:10.

К. Стамати, 12-16, Ион Дончев, 2-22, Моара Рошие, 3, 5, Замфир Арборе, 1-7, 2-6, переулок Замфир Арборе, 3/1, 4, 7, 7A – с 09:30 до 19:00.