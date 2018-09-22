Сотни жителей Кишинева останутся на несколько дней без газа (СПИСОК АДРЕСОВ)

Сотни жителей Кишинева останутся на несколько дней без газа (СПИСОК АДРЕСОВ)

Отключения ожидаются в период с 24 по 28 сентября в периметре улиц Кантонулуй – Албишоара, Михай Витязул – Александру чел Бун – Григоре Виеру. 

Как сообщает столичная примэрия, отключения будут связаны с проведением работ по модернизации оборудования газопровода со среднем давлением по улице Петру Рареш.

Ниже представлен список адресов, по которым запланированы отключения:

  • Григоре Виеру, 15;
  • А. Ботезату, 13;
  • Албишоара, 42, 80/10а, 80/5, 80/7, 80/8, 68/1, 78/6, 42/1; 
  • Архангелул Михаил, 38;
  • Богдан Петричейку Хаждеу;
  • Буна Вестире, 15/2;
  • Кантонулуй, 10, 16, 24, 37, 37а, 4, 41, 43, 43а, 45, 47, 54, 54а, 56, 58, 60, 66, 8, 8/1;
  • Колина Пушкин, 16, 18, 20, 20/1, 23/3, 41;
  • Крамей, 1, 2;
  • Иерусалим, 7;
  • Михай Витязул, 20, 25; 
  • Моара Рошие, 2/4, 30, 4/2, 2/1, 4/1, 2/3;
  • Петру Рареш, 22, 36, 39/1, 49, 77/1;
  • Романэ, 28;
  • Замфир Арборе, 10, 15. 
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