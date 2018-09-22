Сотни жителей Кишинева останутся на несколько дней без газа (СПИСОК АДРЕСОВ)

Отключения ожидаются в период с 24 по 28 сентября в периметре улиц Кантонулуй – Албишоара, Михай Витязул – Александру чел Бун – Григоре Виеру.

Как сообщает столичная примэрия, отключения будут связаны с проведением работ по модернизации оборудования газопровода со среднем давлением по улице Петру Рареш.

Ниже представлен список адресов, по которым запланированы отключения:

Григоре Виеру, 15;

А. Ботезату, 13;

Албишоара, 42, 80/10а, 80/5, 80/7, 80/8, 68/1, 78/6, 42/1;

Архангелул Михаил, 38;

Богдан Петричейку Хаждеу;

Буна Вестире, 15/2;

Кантонулуй, 10, 16, 24, 37, 37а, 4, 41, 43, 43а, 45, 47, 54, 54а, 56, 58, 60, 66, 8, 8/1;

Колина Пушкин, 16, 18, 20, 20/1, 23/3, 41;

Крамей, 1, 2;

Иерусалим, 7;

Михай Витязул, 20, 25;

Моара Рошие, 2/4, 30, 4/2, 2/1, 4/1, 2/3;

Петру Рареш, 22, 36, 39/1, 49, 77/1;

Романэ, 28;

Замфир Арборе, 10, 15.