Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране во вторник

Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране во вторник

О предстоящих 11 сентября отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 14.00 будет приостановлена подача воды в домах, расположенных по адресам:

  • Дачия, 44-50, включая дробные дома;
  • Валя Кручий, 2/1; 
  • Индепенденцей, 54.

В то же время в связи с другими запланированными работами с 09.00 до 15.00 временно останутся без воды и жильцы домов по адресам:

  • Петрикань, 10-174, 5-21, включая дробные дома;
  • переулок Петрикань; 
  • 1 переулок Петрикань;
  • Поштей. 

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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