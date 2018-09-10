Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране во вторник

О предстоящих 11 сентября отключениях сообщает поставщик услуги.
Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 14.00 будет приостановлена подача воды в домах, расположенных по адресам:
- Дачия, 44-50, включая дробные дома;
- Валя Кручий, 2/1;
- Индепенденцей, 54.
В то же время в связи с другими запланированными работами с 09.00 до 15.00 временно останутся без воды и жильцы домов по адресам:
- Петрикань, 10-174, 5-21, включая дробные дома;
- переулок Петрикань;
- 1 переулок Петрикань;
- Поштей.
Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.
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