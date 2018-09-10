Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране во вторник

О предстоящих 11 сентября отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением работ по замене кранов и водомеров с 09.00 до 14.00 будет приостановлена подача воды в домах, расположенных по адресам:

Дачия, 44-50, включая дробные дома;

Валя Кручий, 2/1;

Индепенденцей, 54.

В то же время в связи с другими запланированными работами с 09.00 до 15.00 временно останутся без воды и жильцы домов по адресам:

Петрикань, 10-174, 5-21, включая дробные дома;

переулок Петрикань;

1 переулок Петрикань;

Поштей.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по телефонам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.