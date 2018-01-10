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Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране в четверг

Сотни жителей Кишинева останутся без воды в кране в четверг

О предстоящих отключениях сообщает поставщик. 

Так, 11 января с 09.00 до 17.00 от подачи воды в связи с проведением плановых работ будут отключены жильцы домов по следующим адресам:

  • И. Виеру, 15/4;
  • М. Спэтару, 19 – 25, включая дома с дробью.

Также в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода на улице Алексея Матеевича, 34, с 09.00 до 14.00 будет отключена подача воды на улице Алексея Матеевича от улицы Пан Халиппа до улицы Александра Пушкина, а также на улице Галбена.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и призывает их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

 

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