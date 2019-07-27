Сотни жителей Чекан останутся в субботу без света

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Red Union Fenosa сообщает, что в субботу, 27 июля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. Узинелор 186/5, 188, 198, 204/1, 208, 210/1, 210/2, 214 – с 09:10 до 16:00.

с. Бубуечь: ул. Бубуечь 9999, Ливезилор 29/3, Бубуёг 1, 1C, 2D, 999, пер. Бубуёг 7, 10 – с 09:10 до 16:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются на других улицах и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.