Сотни жителей Чекан останутся без воды в среду

В связи с выполнением плановых работ АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 27 декабря, с 09.00 до 18.00 на некоторых улицах столицы.

Отключения, в частности, затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

Николае Милеску-Спэтару, 9-11, включая дома с дробью;

Мирча чел Батрын, 22/1, 18-29, включая дома с дробью.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.