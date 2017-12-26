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Сотни жителей Чекан останутся без воды в среду

Сотни жителей Чекан останутся без воды в среду

В связи с выполнением плановых работ АО “Apă-Canal Chişinău” вынуждено приостановить подачу воды в среду, 27 декабря, с 09.00 до 18.00 на некоторых улицах столицы. 

Отключения, в частности, затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам в Кишиневе:

  • Николае Милеску-Спэтару, 9-11, включая дома с дробью;
  • Мирча чел Батрын, 22/1, 18-29, включая дома с дробью.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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