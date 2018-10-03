Сотни жителей Чекан останутся без воды в четверг

Сотни жителей Чекан останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги. 

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Мирча чел Батрын, 26/7,  в четверг, 4 октября, с 09.00 до 17.00, временно останутся без воды жильцы домов, расположенных по адресам:

  • Мирча чел Батрын, 26, 26/3, 26/6.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md