Сотни жителей Чекан останутся без воды в четверг

О предстоящих отключениях сообщил поставщик услуги.

В частности, в связи с проведением работ по разветвлению нового водопровода по улице Мирча чел Батрын, 26/7, в четверг, 4 октября, с 09.00 до 17.00, временно останутся без воды жильцы домов, расположенных по адресам:

Мирча чел Батрын, 26, 26/3, 26/6.

Поставщик приносит свои извинения потребителям и просит их запастись водой на время отключения. Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.