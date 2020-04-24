Сотни жителей Чекан останутся без электричества

0

Поставщик сообщает, что в пятницу, 24 апреля, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Без света окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Чеканы:

ул. Кэлэторилор, 10A, 20-26, 32, 38, 70, 31-79, 99, пер. Кэлэторилор, 28, 28A, Мовилень, 13, 23A, 26, 33, 43A, 75, Св. Параскива, 21, 21/1, В. Маяковский, 40-58, Волунтарилор, 15A, 16, 16/1, 18/1, 18/2, 18/3, 18/5 – с 09:10 до 15:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.