Сотни жителей Центра останутся в четверг без воды

В связи с выполнением плановых работ по улице Пушкина, 32, в четверг, 23 августа, с 09.00 до 21.00 будет приостановлена подача воды по ряду адресов в столичном секторе Центр.

Отключения, в частности, затронут жильцов домов, расположенных по следующим адресам:

Штефан чел Маре, 134 – 136, включая дома с дробью;

Пушкина, 28 – 32, включая дома с дробью;

Митрополит Варлаам, 79, включая дома с дробью;

Колумна, 115.

Поставщик приносит свои извинения потребителям за причиненные неудобства и просит запастись водой на время отключения. Более подробную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.