Сотни жителей Центра останутся сегодня без электричества

Сотни жителей Центра останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги. 

Так, в связи с проведением по замене или монтажу электрических столбов, временно будут отключены от услуги жильцы домов, расположенных по адресам: Колумна, 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A, 61/7A. Отключения продлятся с 09:00 до 17:00.

Также в субботу запланированы отключения в других населенных пунктах страны. Более подробную информацию можно узнать здесь.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md