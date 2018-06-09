Сотни жителей Центра останутся сегодня без электричества

О плановых отключениях сообщает поставщик услуги.

Так, в связи с проведением по замене или монтажу электрических столбов, временно будут отключены от услуги жильцы домов, расположенных по адресам: Колумна, 135-161, 140-154, Митрополит Дософтей, 128-134, Митрополит Петру Мовилэ, 39, 41, 9001, Сфатул Цэрий, 61, 61A, 61/1A, 61/7A. Отключения продлятся с 09:00 до 17:00.

Также в субботу запланированы отключения в других населенных пунктах страны. Более подробную информацию можно узнать здесь.