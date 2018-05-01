Сотни жителей Центра останутся без воды в среду

В связи с проведением запланированных работ АО “Apă-Canal Chişinău” сообщает о временном приостановлении подачи услуги 2 мая с 09.00 до 19.00.

Так, без воды в кране окажутся жители столицы, проживающие по следующим адресам:

Н. Старостенко, 25-33,30;

Измаил ,88-96, включая дома с дробью;

Л. Толстой, 78;

Чуфля, 34; 36; 45; 47;

Н. Анестиаде, 26-28.

Дополнительную информацию можно узнать в центральной диспетчерской по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.