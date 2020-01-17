Сотни жителей Буюкан останутся в пятницу без света

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Premier Energy Distribution сообщает, что в пятницу, 17 января, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии. В это время будут проводиться различные работы.

Так, обесточенными окажутся жильцы домов, расположенных по следующим адресам:

Сектор Буюканы:

ул. Алба-Юлия 10, 12, 14, Теодорович 13, И. Пеливан 13, 15, 20 – с 09:10 до 17:00.

Также отключения электроэнергии ожидаются и в других населённых пунктах Молдовы. Полный их список можно посмотреть здесь.

За дополнительной информацией можно обращаться в Службу поддержки клиентов по телефону: 022-43-11-11.